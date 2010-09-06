С 11 по 17 декабря в Орловской области зарегистрировано 4 311 случаев заболеваний ОРВИ, сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области.
По области отмечается незначительное превышение эпидемического порога среди совокупного населения на 4,1%, отмечает ведомство.
По рекомендации регионального Роспотребнадзора в шести школах введены ограничительные мероприятия, полностью учебный процесс приостановлен в школе № 1 Орла.
В случае появлении ранних симптомов острых респираторных инфекций специалисты Роспотребнадзора рекомендуют немедленно обращаться за медицинской помощью.