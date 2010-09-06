В Следственном комитете РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело о халатности орловских чиновников, не организовавших покупку жилья для сирот.

По данным следствия, в прошлом 2016 году областное правительство выделило муниципалитету 49 млн рублей.

На эти средства предполагалось купить «не менее 40 квартир для обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», говорится в сообщении пресс-служба СКР по Орловской области.

Однако должностные лица администрации Орла за год купили только три квартиры общей стоимостью более 4 млн рублей.

В ведомстве сообщили, что в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей грубо были нарушены права и интересы граждан, нуждающихся в обеспечении жильем.

Расследование уголовного дела продолжается.