Орловскую область на «Форуме Действий» Общероссийского народного фронта «Россия устремленная в будущее», который проходит в Москве 18-19 декабря, представляют 13 человек.

Это сопредседатели регионального штаба ОНФ Валерий Савин, Ирина Сафонова, Николай Меркулов, а также члены регионального Штаба Екатерина Глазкова, Павел Меркулов, Ирина Патронова, Игорь Дробязгин, Николай Куревин, Екатерина Малайчук, Нина Костюк, Иван Сорокин и руководитель регионального исполкома ОНФ Владимир Филонов.

«Работа форума позволит коллегам со всех регионов обозначить общие проблемы и предложить пути их решения. Такой подход является продуктивным так как позволяет комплексно выявить волнующие наших граждан вопросы, а самое главное попытаться разрешить их», - отметил сопредседатель регионального Штаба ОНФ в Орловской области Валерий Савин.

Нынешний форум самый масштабный за всю историю ОНФ – в нем принимают участие более 4 тыс. человек из разных регионов России. Среди представителей Орловской области – врачи, преподаватели, предприниматели, общественные деятели.

«В текущем году наши активисты провели масштабную работу в рамках реализации приоритетных проектов. Нам удалось достичь ямочного ремонта 47 участков дорог, а 18 отремонтировать капитально, убрать 79 свалок», - заметил член регионального Штаба ОНФ в Орловской области Владимир Филонов.

В рамках работы центра мониторинга благоустройства городской среды активистам ОНФ в Орловской области удалось добиться включения территории детского парка в программу по благоустройству.

«Сейчас уже подготовлена проектно-сметная документация, а в будущем году начнутся работы. Детский парк должен стать современным и комфортным местом отдыха для родителей и их детей», - подчеркнула сопредседатель регионального Штаба ОНФ в Орловской области Ирина Сафонова.

Орловские активисты Народного фронта планируют обозначить в рамках работы форума вопрос с капитальным ремонтом многоквартирных домов. В текущем году в Орле программа ремонта домов оказалась полностью не выполненной.

«Из более чем 80-ти домов, запланированных для проведения ремонта на 2017 году, отремонтированы не более 20. На некоторых домах до сих пор идет замена кровли. Например, в доме по Октябрьской 45», - обратил внимание сопредседатель регионального Штаба ОНФ в Орловской области Николай Меркулов.

«Форум Действий» ОНФ будет проходить в течение двух дней. В первый день состоятся дискуссии в рамках тематических площадок, где будут рассмотрены современные тенденции и новые прорывные модели, которые могут стать определяющими в вопросах повышения качества жизни. Во второй день будут сформулированы конкретные предложения, которые традиционно станут базой для дальнейшей работы общественников. «Форум Действий» ОНФ является ключевым мероприятием уходящего года. Мы планируем почерпнуть для себя много полезной информации, а также новые формы работы по решению тех или иных задач, относящихся к повестке Народного фронта, а также перенять лучшие примеры коллег из других регионов страны», – резюмировал член регионального Штаба ОНФ в Орловской области, директор Среднерусского института управления РАНХиГС Павел Меркулов.