Выплаты из бюджета получили уже 11 собственников жилья в доме 68 по набережной Дубровинского.

Трое жителей пострадавшего дома уже купили новые квартиры. В стадии оформления находятся два договора купли-продажи жилья, сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам первого замглавы администрации Орла Олега Минкина, выплаты из бюджета в ближайшие дни получат еще шесть жителей дома, как только закончится подготовка необходимых документов.

Напомним, что шесть собственников квартир в разрушенном доме №68 на набережной Дубровинского в Орле отказались от подписания соглашений с властями Орла о выплате денежной компенсации за свои квартиры.

Они считают предложенную цену в 50 тысяч рублей за один квадратный метр жилплощади недостаточной. Оспаривать эту цену они будут в судах.

Семь человек готовы подписать соглашения с администрацией города, еще четверо собственников не определились с решением.