Глава администрации Орла Александр Муромский выяснял, кто виноват в несвоевременном устранении ямы на Карачевском шоссе и последовавших штрафах в адрес УКХ.

Начальник УКХ города Светлана Климова сообщила, что предписания с требованием установить дорожные знаки и установить решетки ливневой канализации подрядчику были направлены.

Однако компания-подрядчик ГУП ОО «Дорожная служба», эти требования не выполнила.

По информации Светланы Климовой, 18 декабря в адрес подрядчика было направлено повторное предписание. Срок устранения замечаний до 25 декабря.

Александр Муромский обратил внимание начальника УКХ на то, что проблемы нужно решать своевременно.