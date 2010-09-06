18 декабря вечером в центре детского творчества состоялись публичные слушания о передаче детского центра по улице Тульской под строительство Духовного православного центра.

На встречу пришли около 150 орловцев. В слушаниях приняли участие мэр Орла Василий Новиков, первый замглавы администрации Олег Минкин, депутаты областного и городского советов.

Представители митрополии на встречу не пришли.

После бурных обсуждений, жители Выгонки большинством голосов проголосовали против строительства Духовного православного центра на месте Дома творчества.

Напомним, что мэр Орла Василий Новиков заявлял, что без согласия жителей этого района, решение о строительстве Духовного православного центра не будет принято.