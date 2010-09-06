На рабочем совещании в администрации области обсудили работу по размещению адресных табличек на домах.

Глава администрации областного центра Александр Муромский подготовить предложения по размещению табличек на зданиях города.

- Очень часто по разным причинам на фасадах отсутствуют таблички с указанием адреса. Поэтому этот вопрос необходимо решить. Для табличек должен быть разработан единый стиль, - сказал глава администрации.

Как сообщил начальник управления градостроительства Виктор Булгаков, за 11 месяцев с начала года было подготовлено 1297 решений о присвоении адресов земельным участкам, зданиям, жилым и нежилым помещениям, в составе которых утверждено 3012 адресов.

По словам Виктора Булгакова адресация осуществляется по заявлениям физических и юридических лиц.

В случае отсутствия адреса на объекте, жители могут обратиться в управление градостроительства (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7).