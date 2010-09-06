Коммунальные аварии в многоквартирных домах, оставшихся без управления, будут ликвидировать бригады муниципального предприятия «ЖРЭП (З)».

Об этом на рабочем совещании в администрации города сообщила замначальника управления городского хозяйства Галина Итальянцева.

С муниципальным предприятием заключен договор на аварийное обслуживание.

С начала ноября бригады предприятия приняли меры по 52 заявкам жителей «брошенных домов. В большинстве своем, обращения касаются устранения аварий в системе холодного водоснабжения.

Как сказал глава администрации Орла Александр Муромский, ситуацию в таких домах необходимо держать на контроле и продолжить работу по выбору УК.