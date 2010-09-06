На предстоящих выборах Президента РФ в Орловской области будут работать 720 постоянных избирательных участков, и еще 10 участков в местах временного пребывания жителей области,которые были согласованы на заседании регионального избиркома.

Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина.

Вновь образованные участки для проведения на выборах Президента РФ 18 марта 2018 года будут работать в основном в медучреждениях.

Члены избиркома также согласовали решение об установлении времени проведения агитационных публичных мероприятий в период избирательной кампании 2018 года, утвердили план мероприятий по обучению членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса.