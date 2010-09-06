19 декабря врио губернатора Орловской области Андрей Клычков выступил с Инвестиционным посланием.

В своей речи Андрей Клычков озвучил меры по совершенствованию инвестиционного климата Орловской области.

В частности, Андрей Клычков рассказал, что результаты, достигнутые по итогам трех кварталов, позволяют говорить о стабильности региональной экономики. Фиксируется небольшое повышение основных экономических показателей.

По предварительным данным, инвестиции в основной капитал в 2017 году составят 48,3 млрд. рублей, что примерно соответствует уровню прошлого года.

В рамках инвестпослания также выступили лауреат Нобелевской премии, итальянский ученый Риккардо Валентини, почетный гражданин Орла Альберт Иванов, гендиректор АО «Промприбор» Николай Кобылкин, гендиректор СГЦ «Знаменский» Елена Климова, глава орловской IT-компании «Инвентос» Олег Волобуев.

P.S. Практика губернаторских инвестиционных посланий введена в Орловской области с 2013 года. Первое послание тогда озвучил губернатор Александр Козлов. С этого момента они стали считаться ежегодными.

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