16 декабря Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое назначено конкурсным управляющим ЗАО «Банк «Церих», о признании недействительной сделки по кредитному договору с ООО «Балмико Продимпорт».

АСВ оспорило дополнительное соглашение о снижении процентной ставки и увеличении срока кредитования к договору о предоставлении кредитной линии компании «Балмико Продимпорт».

К сделке будут применены последствия ее недействительности, говорится в сообщении АСВ.

Банк «Церих», зарегистрированный в Орле, признан банкротом в апреле этого года. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

С этого момента АСВ направило в суды 10 исковых заявлений о признании сделок недействительными на общую сумму 41,9 млн рублей.