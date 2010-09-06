20 декабря управление госзакупок Орловской области объявило открытый конкурса на право заключить энергосервисный договор, направленный на экономию потребляемых ресурсов в БУЗ ОО «Поликлиника №3».

Победитель конкурса должен разработать документацию и установить на объекте автоматизированный индивидуальный тепловой пункт, позволяющий без участия персонала регулировать температуру в зависимости от погоды, снижать температуру теплоносителя в нерабочее время, выходные и праздничные дни.

Кроме того исполнитель сделает пуско-наладку оборудования и проведет сопутствующие работы: утепление труб, монтаж теплоотражающих экранов за радиаторами отопления и др.

Минимальный размер экономии потребления ресурсов за семь лет должен составить 21% от их уровня потребления в 2015 году. В деньгах это составит 539 тыс. рублей.

Процент, подлежащий уплате исполнителю по энергосервисному контракту, составляет 93,33% от экономии энергетического ресурса.

Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены 18 января 2017 года.

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