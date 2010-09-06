В 2016 году в территориальные отделы полиции Орловской области поступило 252 заявления граждан о неправомерных действиях при взыскании задолженности по кредитам и займам.

При этом по этим заявлениям возбуждено только два уголовных дела. Об этом сегодня на координационном совещании правоохранительных органов сообщил замначальника полиции УМВД по Орловской области Максим Тихонов.

На совещании прозвучала также информация, что объем ссудной задолженности по потребительским кредитам населению на 1 октября этого года составил 42,1 млрд рублей. Просроченная задолженность по кредитам физических лиц оценивается в 3,4 млрд рублей.