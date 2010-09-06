Россельхознадзор оштрафовал ОАО «Победа» на 150 тысяч рублей за неисполнение предписания ведомства по устранение нарушений ветеринарных норм при производстве молока.

Как сообщает территориальное управление Россельхознадзора, проверка исполнения предписаний ведомства показала, что сельхозпредприятие их не исполнило.

В частности, ему было предписано прекратить выпуск в обращение молока коровьего сырого от больных животных, а также молока, не прошедшего исследования по показателям безопасности. Кроме того, производитель не выполнил предписания ведомства и по другим аспектам производства.

Ведомство направило материалы в суд. И Арбитражный суд вынес решение об административном наказании в виде штрафа на 150 тысяч рублей.

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