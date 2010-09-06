К уполномоченному по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгению Лыкину обратилось ООО «Завод Консиб-Орел».

Компания просила помощи в споре с Росстандартом, который наложил на нее штраф в 100 тысяч рублей. 

Штраф был вынесен постановлением начальника территориального отдела (инспекции) по Орловской области ЦМТУ Росстандарта. Основанием для него итоги плановой выездной проверки Росстандарта.

Ведомство вменяло ООО нарушение требований ГОСТа в части проведения испытаний и контроля готовой продукции на предприятии-изготовителе, неполной маркировки и непредоставления необходимого уровня информации в паспорте (документе о качестве).

Изучив материалы, Евгений Лыкин принял решение оспорить постановление ведомства в суде. В обоснование своей позиции бизнес-омбудсмен указал, что размер штрафа не соответствует степени опасности, характеру совершенных правонарушений и наступившим последствиям.

В итоге Арбитражный суд Орловской области пришел к выводу, что правонарушение малозначительное и отменил наказание компании в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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