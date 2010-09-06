Территориальное управление Федерального агентства по управление государственным имуществом в Орловской области сообщило о сообщает о продаже государственного пакета акций ОАО «Автоагрегат» без объявления цены.

После нескольких неудачных попыток продать 14,76% акций уставного капитала ОАО «Автоагрегат» путем проведения открытых аукционов и посредством публичного предложения, Росимущество продает акции без объявления цены. Ранее ведомство пыталось реализовать госпакет за 28 млн рублей.

Прием заявок на участие в продаже акций начат 21 декабря. Они принимаются до 16 января 2017 года.

ОАО «Автоагрегат» (город Ливны Орловской области) специализируется на производстве автомобильных фильтров и компонентов к ним. Советское предприятие было акционировано в 90-х годах прошлого века. Первоначально учредителем этого ОАО было областное управление имущества Орловской области. Затем компания перешла в частные руки.

Сейчас основным акционером ОАО «Автоагрегат» является ЗАО «ОПК-Инвест» которому принадлежат 51,68% акций. Еще 15,29% акций находятся в собственности ПАО «ГК «Роллман», 10,5% у Валерия Артамонова и 14,76% акций – в федеральной собственности. 

ЗАО «ОПК-Инвест» входит в ряд юридических лиц, аффилированных между собой и близких к бывшему вице-губернатору Орловской области Игорю Сошникову.

Для справки:

Продажа государственного или муниципального имущества без объявления цены осуществляется, если продажа этого имущества посредством публичного предложения не состоялась. В таком случае начальная цена продажи не определяется и в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального имущества не указывается. Претенденты направляют свои предложения о цене в запечатанном конверте по адресу, указанному в информационном сообщении.

В случае поступления предложений от нескольких претендентов покупателем признается лицо, предложившее за государственное или муниципальное имущество наибольшую цену. В случае поступления нескольких одинаковых предложений о цене государственного или муниципального имущества покупателем признается лицо, подавшее заявку ранее других лиц.

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