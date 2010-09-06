В Орловской области за 11 месяцев 2016 года вынесено 1746 постановлений об ограничении специальных прав должников на управление транспортными средствами.
Как следует из сообщения регионального УФССП, это помогло взыскать с должников 20% задолженности. Общая взысканная сумма в результате наложенных ограничений составила 22,5 млн рублей.
В Орловской 1,7 тыс водителей-должников были ограничены в своих правах
В Орловской области за 11 месяцев 2016 года вынесено 1746 постановлений об ограничении специальных прав должников на управление транспортными средствами.