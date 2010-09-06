По предварительной оценке в 2016 году валовой региональный продукт Орловской области составит свыше 210 млрд рублей.

Что составляет около 106% к уровню 2015 года в действующих ценах. Об этом сообщил губернатор Вадим Потомский на заседании Координационного совета по промышленности 23 декабря.

Губернатор также отметил, что общий объем инвестиций по итогам года ожидается 54,3 млрд рублей, что почти на 4% выше уровня 2015 года.

Также было отмечено, что доля инвестиций в ВРП составит почти 26%, что выше прогнозного показателя по России в целом (18,3%) и целевого индикатора, который установлен Указом Президента России (25%).