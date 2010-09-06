Администрация Орла 26 декабря проводит аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов – киосков и павильонов в областном центре на ближайшие три года.

Как сообщает УМИЗ г. Орла, на аукцион выставлены 84 киоска и павильона, в том числе в комплексе с остановочными павильонами.

Победителем станет участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Эта цена является платой за один год размещения киоска или павильона.

С победителем будет заключен договор на размещение торгового объекта сроком на три года — до 31 декабря 2019 года.

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