С 1 января 2017 года вступают в силу изменения в федеральное законодательство (Налоговый кодекс), принятые в ноябре 2016 года.

Их суть – в снижении размеров госпошлины при оплате через портал госуслуг.

В частности, госпошлина за выдачу прав российского образца составит при оплате через портал госуслуг 1400 рублей (на 600 рублей меньше, чем обычным способом), пошлина за регистрацию транспортного средства с выдачей знаков и свидетельства о регистрации через портал госуслуг составит 1995 рублей, вместо 2850 рублей (разница 855 рублей).

С начала года размер государственной пошлины за предоставление госуслуги по регистрации авто-мототранспортных средств и прицепов к ним, проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, физическим лицам, в случае подачи заявления о совершении указанных действий и уплаты соответствующей государственной пошлины с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, будет применяется с учетом коэффициента 0,7, уведомляет региональное УГИБДД на своем сайте.