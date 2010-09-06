В 2016 году объемы производства в НПАО «Научприбор» снизились на 35%, сообщает «ИнфоОрел» со ссылкой на пятничное заседание Координационного совета по промышленности Орловской области, которое провел губернатор региона Вадим Потомский.

Из-за проблем с заказами и тяжелым финансовым положением акционеры приняли решение об оптимизации предприятия, сообщил на Совете гендиректор НПАО «Научприбор» Юрий Лебедев.

В августе этого года кредиторская задолженность компании оценивалась в 84 млн рублей.

Из них около 40 млн кредитная задолженность перед банками, остальное – долги перед поставщиками. Как рассказал Юрий Лебедев, в конце лета была реальная угроза ухода компании в процедуру банкротства.

Акционеры приняли решение в 2017 году создать три новых юрлица по направлениям производства продукции с сохранением основного предприятия Научприбор в качестве головного предприятия, отмечает издание.

Кроме того, планируется провести дополнительную эмиссию акций НПАО «Научприбора». Это делается для привлечения инвестиционных средств. На общем собрании акционеров было принято решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных 150 тысяч акций (номинальной стоимостью 1 рубль каждая). В рамках этого процесса компании удалось привлечь 42 млн рублей.

В рамках плана акционеров и передача в аренду свободных площадей и оборудования завода.

Губернатор региона Вадим Потомский к предложенному плану оптимизации отнесся скептически.

- …складывается заранее продуманная дорожная карта по оптимизации/ликвидации предприятия. Нам фактически сегодня зачитывают некролог по одному из передовых предприятий области, - сказал он.

В итоге в качестве помощи, о которой шла речь в начале разговора, губернатора «поручил промышленному блоку направить соответствующие документы в прокуратуру, чтобы разобраться с дополнительной эмиссией акций «Научприбора», и дал поручение налоговому ведомству провести проверку на предприятии», сообщает «ИнфоОрел».