Аналитики ипотечного банка «ДельтаКредит» ожидают в 2017 году в России рост рынка ипотечного кредитования в пределах 7%.

- Базовый прогноз в 7% исходит из тех реалий, которые сложились на рынке сейчас. С одной стороны, формируется отложенный покупательский спрос. Он связан с постепенным снижением цен на недвижимость и уменьшением ставок по ипотеке ввиду политики ЦБ, усиления конкуренции между банками и активизации рынка секъюритизации ипотеки, - говорит зампредседателя правления банка Ирина Асланова.

- Среднерыночная  ставка по ипотеке в первом полугодии 2017 года будет в диапазоне 11,75-12,25% годовых. Верхнюю границу мы увидим в первом квартале, нижнюю – во втором. Во втором полугодии ставки будут двигаться в диапазоне 11,25-11,75% годовых, в зависимости от того, сколько  раз будет снижать ставку ЦБ, и на какую величину (первое снижение мы прогнозируем в конце первого-начале второго квартала). Минимальная ставка, которую рынок может увидеть к концу 2017 года - около 11%, - отмечает эксперт.

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