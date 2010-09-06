Аналитики ипотечного банка «ДельтаКредит» ожидают в 2017 году в России рост рынка ипотечного кредитования в пределах 7%.

- Базовый прогноз в 7% исходит из тех реалий, которые сложились на рынке сейчас. С одной стороны, формируется отложенный покупательский спрос. Он связан с постепенным снижением цен на недвижимость и уменьшением ставок по ипотеке ввиду политики ЦБ, усиления конкуренции между банками и активизации рынка секъюритизации ипотеки, - говорит зампредседателя правления банка Ирина Асланова.

- Среднерыночная ставка по ипотеке в первом полугодии 2017 года будет в диапазоне 11,75-12,25% годовых. Верхнюю границу мы увидим в первом квартале, нижнюю – во втором. Во втором полугодии ставки будут двигаться в диапазоне 11,25-11,75% годовых, в зависимости от того, сколько раз будет снижать ставку ЦБ, и на какую величину (первое снижение мы прогнозируем в конце первого-начале второго квартала). Минимальная ставка, которую рынок может увидеть к концу 2017 года - около 11%, - отмечает эксперт.