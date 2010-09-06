26 декабря в Мценске открыто представительство Фонда микрофинансирования Орловской области.



Представительство расположено в здании многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (ул. Красноармейская, 13).

Фонд микрофинансирования Орловской области предоставляет микрозаймы малому и среднему бизнесу для пополнения оборотных средств, капитальных вложений и рефинансирования ранее полученных кредитов до 3-х млн рублей сроком до 3-х лет.



С начала деятельности Фонд предоставил за счет средств государственной поддержки 2902 займа на 1,8 млрд рублей, из них в этом году - 468 займа на 402,5 млн рублей.

Средняя процентная ставка по займам в 2016 году составила 8,9% годовых.