26 декабря в мэрии Орла состоялись публичные слушания по проекту планировки территории для строительства многоэтажной жилой застройки в районе Московского шоссе. 

Речь идет о территории для строительства жилья, ограниченной улицами Благининой, Московским шоссе и Михалицина. 

Строить здесь собирается ЗАО «Стройкомплект-центр», которое в этом году выкупило бывшую производственную базу ОПО «Союз Орловщины».

Площадь участка, который проходил публичные слушания, составляет около 16 гектаров. Здесь предусмотрено несколько зон развития: это зона жилой застройки (6,6 га), общественно-деловая (6,7 га) и рекреационная зоны (1,8 га), сообщил на слушаниях представитель ЗАО «Стройкомплект-центр» Евгений Жеглов.

Проект разрабатывало ОАО «Гражданпроект».  Гендиректор компании-проектировщика Валерий Наумов рассказал, что вдоль Московского шоссе будет построена дорога-дублер для подъезда к жилым домам, велосипедные и пешеходные дорожки,  а также запланирован надземный пешеходный переход за переходом от ул. Михайлицина в районе ул. Благининой.

Кроме того, проект учитывает размещение детского сада на 140 мест. Также предусмотрена автостоянка на 725 машиномест.

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