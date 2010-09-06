26 декабря в мэрии Орла состоялись публичные слушания по проекту планировки территории для строительства многоэтажной жилой застройки в районе Московского шоссе.

Речь идет о территории для строительства жилья, ограниченной улицами Благининой, Московским шоссе и Михалицина.

Строить здесь собирается ЗАО «Стройкомплект-центр», которое в этом году выкупило бывшую производственную базу ОПО «Союз Орловщины».

Площадь участка, который проходил публичные слушания, составляет около 16 гектаров. Здесь предусмотрено несколько зон развития: это зона жилой застройки (6,6 га), общественно-деловая (6,7 га) и рекреационная зоны (1,8 га), сообщил на слушаниях представитель ЗАО «Стройкомплект-центр» Евгений Жеглов.

Проект разрабатывало ОАО «Гражданпроект». Гендиректор компании-проектировщика Валерий Наумов рассказал, что вдоль Московского шоссе будет построена дорога-дублер для подъезда к жилым домам, велосипедные и пешеходные дорожки, а также запланирован надземный пешеходный переход за переходом от ул. Михайлицина в районе ул. Благининой.

Кроме того, проект учитывает размещение детского сада на 140 мест. Также предусмотрена автостоянка на 725 машиномест.