За январь-ноябрь 2016 года в Орловской области в бюджеты всех уровней поступило более 20,4 млрд. рублей налогов, сборов и других обязательных платежей, сообщает региональная ИФНС.

В федеральный бюджет перечислено 5,1 млрд. рублей, что на 6,6% или на 314,5 млн. рублей выше уровня того же периода 2015 года. Основный источник доходы от НДС - они составили 4,3 млрд. рублей.

В областной бюджет поступило 15,3 млрд. рублей – на 11,6% или на 1,6 млрд. рублей больше, чем за январь-ноябрь 2015 года. За счет налога на доходы физических лиц, поступления которого составили более 7,3 млрд. рублей, сформировано 47,6% доходов территориального бюджета.

Рост отмечен: по налогу на прибыль - на 39,9% (+1 млрд. рублей); НДФЛ – на 4,1% (+284,5 млн. рублей), по налогу на имущество организаций - на 23,1% (+329 млн. рублей); по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, - на 11,2% (+91,2 млн. рублей).

Малый бизнес в Орле также увеличил налоговые поступления.

Сумма налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Орла десять месяцев этого года составила 883,8 млн рублей.

По информации замглавы администрации города Орла Артёма Митасова, это на 6,7% больше, чем было за то же время в прошлом году.

Всего в Орле зарегистрировано 14 278 субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 6693 (47%) – это юридические лица и 7585 (53%) - индивидуальные предприниматели.

Большинство малых и средних предприятий Орла (41%) занимаются торговлей, 13% - операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, 9% - работают в сфере транспорта и связи. Только 8% субъектов малого и среднего бизнеса специализируются на промышленном и строительстве.