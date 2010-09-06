11 января 2017 года МКУ «УКХ г. Орла» проведет открытый конкурс по определению подрядчика по «Выполнению работ по содержанию и уборке набережных рек Ока и Орлик в городе Орле».



Начальная (максимальная) цена контракта — 8,68 млн рублей. Срок работ — со дня заключения контракта по 31 декабря 2017 года.

По условиям контракт победитель конкурса должен производить уборку территорий (подметание вручную и мойка тротуароубурочной техникой), промывать дренажные трубки, скашивать траву и т.д.

Зимой, соответственно, предстоит уборка снега, посыпка дорожек пескосоляной смесью и другие работы.

Конкурс объявлен 13 декабря 2016 года. Работы финансируются за счет бюджета города.