На 1 декабря 2016 года в Орловской области долги по заработной плате составили 68,4 млн рублей, сообщает Орелстат.



Указанная сумма - это задолженность в обрабатывающих производствах. Информация предоставлена без учета данных предприятий малого бизнеса. Не получили вовремя заработную плату 513 человек, в среднем каждому из них предприятия и организации должны по 133,4 тыс. рублей.