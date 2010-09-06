Арбитражный суд Орловской области оштрафовал на 50 тыс. рублей потребкооператив «Родник» (Колпнянский район) за нарушения в забойном цехе.

Суд вынес решение по материалам проверки Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

«Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой перерабатывающий потребительский кооператив «Родник» занимается убоем животных, в том числе свиней, полученных от частных лиц, переработкой и выпуском животноводческой продукции, в т.ч. свинины и свиных субпродуктов.

Как сообщает Россельхознадзор, проверка показала, что на предприятии:

- отсутствует программа производственного контроля;

-технологический инвентарь, используемый в процессе производства, не исключает загрязнение вырабатываемой пищевой продукции;

- по окончанию рабочей смены не подвергаются очистке, мойке и дезинфекции: панели, стоки, вешала, емкости, оборудования;

- не проводится санитарная обработка ножей в процессе убоя и первичной переработке свиней и другие нарушения.

Для устранения выявленных нарушений СССППК «Родник» выдано предписание.