Арбитражный суд Орловской области признал решение УФАС по Орловской области в отношении газеты «Мценская реклама» недействительным.

В июле этого года ведомство признало рекламу в газете ненадлежащей, ее учредителю – ООО «Издательский дом «Светограф» – грозили миллионные штрафы. Не дожидаясь страшного, компания обжаловала решение антимонопольной службы в суде.

УФАС свое решение обосновало тем, что при выпуске газеты «Мценская реклама» допущены нарушения требований к рекламе в периодических изданиях, установленных ст. 16 Закона «О рекламе». «Поскольку указанное печатное издание не специализируется на сообщениях и материалах рекламного характера, превышение 40% объема рекламы в таком издании влечет признание такой рекламы ненадлежащей», - говорится в материалах суда. От себя уточним: по закону нерекламные издания не имеют права отдавать под рекламу больше 40% своей площади.

На стороне УФАС и против газетчиков в судебном процессе выступило и региональное управление Роскомнадзора. Собственно оно и сообщило УФАС об обнаруженных в издании нарушениях. Как сказано в материалах дела, Роскомнадзор сделал это в рамках «мероприятий государственного контроля для рассмотрения и принятия решений в рамках возложенных полномочий». УФАС по информации Роскомнадзора возбудило дело в отношении ООО «ИД «СВЕТОГРАФ». Машина закрутилась, все заняты делом.

Когда учредитель газеты явился на рассмотрение его дела в УФАС, он сообщил, что управление Роскомнадзора по Орловской области представило выпуск газеты «Мценская реклама» не в полном объеме. Глава «Светографа» представил комиссии оригинал указанного номера газеты, которая содержит дополнительный объем информации (программа телепередач). Соответственно, под ограничения в 40% площади под рекламу издание уже не попадало.

Однако госорганы не сдались в праведной борьбе со зловредной маленькой газеткой. Роскомнадзор указал, что программа телепередач в объем издания не входит (то есть частью газеты не является). И суровый антимонопольный орган решил покарать «Мценскую рекламу». Он вынес решил, что она все-таки превысила дозволенный объем размещенной рекламы.

УФАС приняло решение, выдало предписание, передало «уполномоченному должностному лицу УФАС России по Орловской области для возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ в отношении ООО «ИД «СВЕТОГРАФ» и должностных лиц Общества».

Отметим, что штрафы за подобное нарушение предусмотрены не маленькие – от четырехсот до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда. То есть речь идет о миллионах рублей.

Однако суд отменил результаты упорной и плодотворной работы двух государственных ведомств. Он посчитал несостоятельным довод Роскомнадзора и УФАС, что телепрограмма во «Мценской рекламе» не входит в общий объем газеты.

«Суд принимает во внимание, что указанная газета содержит в себе два блока – рекламный на 8 страницах и блок, содержащий различную информацию, в том числе: телепрограмму, полезные советы, развлекательные материалы и т.д. на 32 страницах. Таким образом, общий объем указанного печатного издания составляет 40 страниц, из чего следует, что объем рекламы в газете «Мценская реклама» №1(166) от 02.03.2016 составляет менее 40% от общего объема указанного печатного издания», говорится в решении Арбитражного суда Орловской области.

А теперь важный момент для всех занимающихся изданием газет и журналов. Так сказать, на заметку.

«Суд приходит к выводу о том, что отсутствие сквозной нумерации страниц представляет собой нарушение технических требований к печатному изданию и не позволяет сделать вывод о том, что блок информации с содержанием телепрограммы выступает вкладышем в газету «Мценская реклама» и не входит в общий объем указанного издания.

Таким образом, отсутствие сквозной нумерации в газете представляет собой нарушение технических требований к печатному изданию, однако при соблюдении установленного Законом «О рекламе» соотношения рекламы в фактическом объеме издания, не может рассматриваться как нарушение заявителем Закона «О рекламе»».

От себя добавим: чтобы побороть два могущественных госоргана и защитить свой небольшой бизнес учредителю мценской газеты потребовалось около полугода. Все это время он ходил по инстанциям, писал объяснения, отвечал на запросы, потом подавал в суд. Полгода! За один номер газеты, за который, по мнению надзорных ведомств, его следовало наказать.

И, судя по всему, история для издателя газеты еще не закончилась, ведь решение суда первой инстанции может быть обжаловано. И мы почему-то думаем, что так оно и будет. Ведь все должны быть заняты.