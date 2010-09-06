Арбитражный суд Орловской области принял заявление АО «Райффайзенбанк» (г. Москва) к ООО «Орловская пассажирская компания» (ул. Ростовская,13) о несостоятельности (банкротстве).



В заявлении от 19 декабря банк просил суд признать ООО «ОПК» банкротом и «включить в реестр требований кредиторов ООО «ОПК» требование акционерного общества в сумме 39,42 млн руб. как обеспеченные залогом имущества должника».

26 декабря суд принял заявление и возбудил производство по делу. Судебное разбирательство по проверке обоснованности требований назначено на 9 февраля 2017 года.



Согласно данным ИФНС, ООО «Орловская пассажирская компания» создано в июле 2008 года. Уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. В числе видов деятельности: торговля транспортными средствами, их техническое обслуживание и ремонт; перевозки пассажиров.

100% доли в ООО принадлежит частному лицу.