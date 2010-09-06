26 декабря состоялось заседание комитета кредиторов Банк «ЦЕРИХ» (ЗАО), сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Комитет рассмотрел вопрос об утверждении предложений конкурсного управляющего о порядке, сроках и условиях реализации имущества банка. Вопрос отложили, сообщает АСВ.

Также отложен вопрос утверждения сметы планируемых расходов (затрат) на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении банка на I квартал 2017 года.

По третьему вопросу кредиторы сумели договорится и решение принято. Комитет кредиторов предложит конкурсному управляющему провести переговоры по вопросу снижения ежемесячного и дополнительного (комиссионного) вознаграждения привлеченных для оказания юридической помощи специалистов. О результатах переговоров АСВ, которое выполняет функции конкурсного управляющего, должно сообщить кредиторам не позднее 1 февраля 2017 года.

Банк «Церих», зарегистрированный в Орле, признан банкротом в апреле этого года. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».