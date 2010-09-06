26 декабря Арбитражный суд Орловской области включил в реестр кредиторов ЗАО «Дормаш» требование челябинского ООО «ДорМашЭкспорт».
Суд вынес определение о включении в реестр долгов «Дормаша» перед «ДорМашЭкспорт» 3,4 млн рублей.
Общий объем кредиторской задолженности орловского завода дорожных машин оценивается почти в миллиард рублей.
Напомним, что процедура внешнего наблюдения была введена в ЗАО «Дормаш» 28 июля этого год.
Арбитражный суд Орловской области признал обоснованными финансовые претензии кредиторов ЗАО «Дормаш», которые просили суд признать предприятие несостоятельным (банкротом).