26 декабря Арбитражный суд Орловской области включил в реестр кредиторов ЗАО «Дормаш» претензии ООО «Дормаш-интернешнл» на 63,8 млн рублей.

Изначально «Дормаш-интернешнл», который является дочерней компанией ЗАО «Дормаш», пытался получить от головной компании 718 млн рублей задолженности.

Именно такая сумма была заявлена в ходатайстве о включении и реестр кредиторов в сентябре этого года. Однако арбитражный суд оставил это заявление без движения. У суда возникли вопросы по крупной запутанной сделке, которую проводили участники процесса.

Сто процентов долей в ООО «Дормаш-Интернешнл» принадлежат ЗАО «Дормаш», а возглавляет дочернюю структуру «Дормаша» родственник его владельца Виктора Воропаева – Евгений Воропаев.  

Как ранее сообщал «Вечерний Орел», в начале августа гендиректор ООО «Дормаш-Интернешнл» Евгений Воропаев стал фигурантом уголовного дела, которое возбудила полиция по статье «злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ)».

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