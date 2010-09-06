28 декабря ГУП Орловской области «Орелфармация» разместило извещение о проведение закупки у единственного поставщика услуг по ремонту подведомственных помещений.

Общая стоимость договора – 499 тысяч рублей. В тот же день (28 декабря) договор был уже заключен. Ремонт в ГУП «Фармация» будет проводить индивидуальный предприниматель из Мценска – ИП Валовский. 

Критерии отбора именно этого поставщика услуг непонятны. На все работы договором отводится десять календарных дней с момента начала ремонта. 

В документах закупки сказано, что объем и виды работ указаны в приложении, которое является неотъемлемой частью договора. Однако на сайте госзакупок текст договор размещен, а приложения - нет. Наверное, случайно забыли. Поэтому узнать, что будет ремонтировать государственное предприятие за полмиллиона рублей (кабинет начальства или помещения аптек), из документации, размещенной в публичном доступе, не представляется возможным.

Комментарии  

0 # Павел 31.12.2016 09:42
Нужно чтобы ОНФ проверил эту мутную историю. Заходил сейчас на Госзакупки- все действительно так.
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0 # Павел 31.12.2016 09:54
ОНФ должен их обязательно проверить.
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