28 декабря ГУП Орловской области «Орелфармация» разместило извещение о проведение закупки у единственного поставщика услуг по ремонту подведомственных помещений.

Общая стоимость договора – 499 тысяч рублей. В тот же день (28 декабря) договор был уже заключен. Ремонт в ГУП «Фармация» будет проводить индивидуальный предприниматель из Мценска – ИП Валовский.

Критерии отбора именно этого поставщика услуг непонятны. На все работы договором отводится десять календарных дней с момента начала ремонта.

В документах закупки сказано, что объем и виды работ указаны в приложении, которое является неотъемлемой частью договора. Однако на сайте госзакупок текст договор размещен, а приложения - нет. Наверное, случайно забыли. Поэтому узнать, что будет ремонтировать государственное предприятие за полмиллиона рублей (кабинет начальства или помещения аптек), из документации, размещенной в публичном доступе, не представляется возможным.