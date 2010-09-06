28 декабря Арбитражный суд Орловской области признал АО «Мценскмебель» (г. Мценск, ул. Промышленная, 6) банкротом.

В отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, определен конкурсный управляющий.

10 июня 2016 года Федеральная налоговая служба России в лице МРИ ФНС России №4 по Орловской области обратилась в арбитраж с заявлением о признании Акционерного общества «Мценскмебель» несостоятельным (банкротом).

20 июня суд возбудил производство по делу.

29 июля была введена процедура наблюдения назначен временный управляющий.

Им рассмотрено шесть заявленных требований кредиторов.



Финансовый анализ состояния должника показал, что АО «Мценскмебель» является неплатежеспособным, финансово неустойчивым, хозяйственная деятельность предприятия в течение анализируемого периода (2014 – 2016 годы) не велась и дисбалансом в пользу заемных источников финансирования в структуре источников формирования имущества должника является существенное превышение заемных источников над собственными.

Основные средства, цеха и др. помещения находятся в аренде, имеющиеся на балансе транспортные средства находятся в неудовлетворительном состоянии и представляют собой металлолом.

Рыночная стоимость недвижимого имущества по состоянию на 04.07.2014 составляла 63,64 млн руб., ликвидационная стоимость — 37,99 млн руб.

При анализе финансового состояния должника арбитражный управляющий сделал выводы: восстановление платежеспособности должника невозможно; целесообразно введение процедуры конкурсное производство; имущество должника по состоянию на дату проведения собрания кредиторов (без оценки активов должника) позволит покрыть судебные расходы и расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим.

Согласно отчету временного управляющего общий размер требований кредиторов, включенных в реестр, составляет 18,18 млн руб.

Учитывая отсутствие реальной возможности восстановления платежеспособности должника, арбитражный суд пришел к выводу о том, что имеются все основания для признания его несостоятельным (банкротом).