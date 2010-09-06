Многоквартирный дом для преподавателей Орловского государственного аграрного университета и сотрудников предприятия «Протон» введен в эксплуатацию, сообщает федеральное АИЖК (не путать с АО «АИЖК Орловской области»).

В Орле введен в эксплуатацию дом №66 на улице Генерала Родина, который построен на базе жилищно-строительного кооператива с государственной поддержкой «Молодежный» на земельном участке, безвозмездно предоставленном в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства». 

Проект реализован АИЖК совместно с Орловским государственным аграрным университетом. Жилой дом построен для сотрудников Орловского государственного аграрного университета и сотрудников АО «Протон» являющимся ведущим производителем оптоэлектронной​ техники в России. Построенный жилой дом находится в экологически чистом районе города Орла, в шаговой доступности от университета. 

В августе 2014 года АИЖК передало жилищно-строительному кооперативу «Молодежный» земельный участок площадью 1,03 га для строительства многоквартирного жилого дома. Строительство дома завершено в декабре 2016. Общая площадь дома 4 627,5 кв. метра, а себестоимость квадратного метра составила 26 600 рублей за кв. метр, что ориентировочно на 30% ниже рыночной стоимости аналогичных объектов.

 Механизм ЖСК востребован на территории всех регионов России, но наибольший экономический эффект (в виде существенного снижения стоимости жилья для граждан) удается достичь в городах с населением свыше 500 тысяч человек и их пригородах, с высокой стоимостью земли под строительство. Сегодня с целью развития жилищного строительства в России фактически планируется не просто возродить известный уже опыт жилищно-строительных кооперативов, но и существенно модернизировать и улучшить механизмы работы ЖСК с господдержкой. 

В настоящее время в созданных и зарегистрированных в России кооперативах заявлено порядка 10 тыс. человек, при этом круг потенциальных пайщиков планируется существенно расширить.

Комментарии  

0 # Виктор К. 30.12.2016 12:05
Договор безвозмездного срочного пользования земельным участком от 22.08.2014 был заключен с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства. На тот момент именно Фонд РЖС, а не АИЖК распоряжался участками. Лишь в 2016 году Фонд РЖС был ликвидирован и его полномочия перешли к АИЖК. Поэтому утверждение о том, что "в августе 2014 года АИЖК передало жилищно-строительному кооперативу «Молодежный» земельный участок" не соответствует действительности.
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