Прокуратура Заводского района Орла принесла апелляционное представление на решение Заводского районного суда Орла об отказе в удовлетворении иска прокурора района к ООО «Славутич», сообщает прокуратура Орловской области.

Напомним, что прокурор Заводского района просил суд признать пристройку к ресторану «Славутич» (зал торжеств) самовольной и снести ее за счет владельца.

Основанием для обращения для прокурорского иска стали результаты проверки прокуратуры, которые показали, что при строительстве зала торжеств дополнительно без оформления соответствующих документов площадь ранее выделенного земельного участка была увеличена на 26 кв. м.

После этого, несмотря на отсутствие оснований, предусмотренных Земельным кодексом РФ, между администрацией Орла и ООО «Славутич» заключено соглашение об установлении права ограниченного пользования (сервитута) на эту часть земельного участка.

Рассмотрение апелляционного представления находится на контроле прокуратуры, отмечает ведомство.