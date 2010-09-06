Налоговая служба. Как уполномоченный орган, тщательно проверяет обоснованность требований кредиторов к предприятиям и организациям, находящимся в процедуре банкротства.

Это позволяет выявлять случаи, когда кредиторы, преследуя свои цели, пытаются включить в реестр кредиторов несуществующие долги, сообщает УФНС по Орловской области.

Так, в рамках одного из дел о банкротстве налоговики оспорили претензии кредитора-физлица, который пытался включить в реестр 25 млн рублей задолженности. Была даже проведена судебно-почерковедческая экспертиза на давность выполнения подписей. Она показала, что документы, представленные кредитором в обоснование задолженности сфабрикованы. Эта сумма была исключена из общей суммы предъявляемых предприятию претензий, сообщает УФНС по Орловской области.

В другом деле о банкротстве в преддверии банкротства в связи с заявлением акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций между акционером и должником был заключен договор купли-продажи акций общества.

Стороны подтвердили тот факт, что у должника имеется обязательство перед акционером за выкупленные акции, а третье лицо принимает исполнение обязательств на себя и, тем самым, приобретает требование к должнику в размере 4 млн рублей, на основании которого включается в реестр требований кредиторов.

В суде первой инстанции суд не принял доводы налоговой службы и удовлетворил заявление о включении в третью очередь реестра требований кредиторов. Однако налоговики оспорили это решение в апелляционной инстанции и выиграли.

Суд указал, что при заключении которого допущено злоупотреблением правом, в результате чего он является ничтожной сделкой.

- Суд апелляционной инстанции учел доводы уполномоченного органа и отказал в удовлетворении требований заявителя о включении в реестр требований кредиторов, - рассказали в налоговом ведомстве.