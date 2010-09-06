По итогам 2016 года промышленность Орловской области снизила свои позиции по сравнению с общероссийским уровнем.

Если в 2014 и 2015 годах индекс промпроизводства в Орловской области составлял, соответственно, 104,9 и 100,2%, то на 1 декабря 2016 года – 97,1% к 2015 году. По стране этот показатель – 100,8%.

Об этом сообщил зампред правительства региона Игорь Козин на недавнем заседании Координационного совета по промышленности Орловской области.

Из­за снижения объемов жилищного строительства на протяжении уже длительного времени наблюдается спад в промышленности стройматериалов. Предприятия по выпуску кирпича и изделий из железобетона сократили объемы на 50%. И это один из главных факторов, отрицательно повлиявших на общий индекс промпроизводства в регионе.

По прогнозу, этот показатель по итогам 2016 года ожидается на уровне 99%, темп роста отгруженной продукции составит 107–108% по сравнению с 2015 годом, сообщил Игорь Козин.