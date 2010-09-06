Среди отраслей промышленности в Орловской области самые лучшие результаты по итогам года показывает отрасль производства энергооборудования, электронного, оптического оборудования.

В этой отрасли самый высокий в регионе  индекс промпроизводства — 126% к уровню 2015 года. Объем отгруженных товаров на предприятиях отрасли за 11 месяцев составил 105 млрд рублей, или 112% к 2015 году.

Наиболее высокие показатели отгрузки на предприятиях «Таврида¬Электрик» – 220% к уровню прошлого года, «Протон» – 120%.

В текстильном и швейном производстве лидирует «Гамма» – 103,8%. В металлургии наиболее высокие показатели у «Промметиз¬Русь» – 160% и Орловского сталепрокатного завода — 108%.

Небольшой рост объемов отгрузки отмечен также в производстве прочих минеральных продуктов, то есть стройматериалов. Но исключительно за счет одного предприятия — ООО «Керама Марацци», где производство выросло на 12% к уровню прошлого года.

Эта информация прозвучала на заседании Координационного совета по промышленности Орловской области, которое состоялось в конце 2016 года.

В целом, орловская промышленность закончит год с минусом. По итогам одиннадцати месяцев 2016 года индекс промпроизводства в регионе по отношению к 2015 году составил 97,1%.

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