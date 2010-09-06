В Орловской области с минусом по объемам производства 2016 год заканчивают орловские предприятия в металлургии, производстве машин и оборудования, а также транспортных средств и оборудования.

Однако к концу года в этих отраслях наметилась тенденция к восстановлению производства в сравнении с январем 2016 года. Например, в производстве машин и оборудования индекс промпроизводства вырос с 72 до 90%.

Это произошло за счет восстановления объемов на предприятиях «ГМС Ливгидромаш» (с 84 до 111%), «Ливнынасос» (с 71 до 100%) и «Орелтекмаш» (с 60 до 84%).

В металлургии по сравнению с январем индекс повысился с 67 до 89% - за счет роста объемов на Орловском сталепрокатном заводе и Мценском литейном заводе. В производстве транспортных средств и оборудования индекс вырос с 54 до 85% за счет увеличения производства на ливенском «Автоагрегате» и восстановлении объемов на мценском заводе «Коммаш».

Эта информация прозвучала на заседании Координационного совета по промышленности Орловской области, которое состоялось в конце 2016 года.

В целом, орловская промышленность закончит год с минусом. По итогам одиннадцати месяцев 2016 года индекс промпроизводства в регионе по отношению к 2015 году составил 97,1%.