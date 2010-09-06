Первый заместитель председателя правительства Орловской области Анатолий Мишанов считает, что «как такового кризиса в строительстве нет».

- Есть существенные проблемы, которые либо косвенно, либо напрямую связаны со строительством жилья (стоимость жилья, платежеспособный спрос), - сказал Анатолий Мишанов в интервью «Первому областному» каналу.

По его информации, по итогам 11 месяцев 2016 года в Орловской области спад ввода жилья составил 3,5%. Это меньше, чем в среднем в России. Первый зампред правительства уверен, что по итогам 2016 года регион сможет в строительстве жилья выйти на уровень 2015 года.

Говоря о программе развития застроенных территорий, господин Мишанов сказал, что в январе-феврале этого года власти запустят конкурсные процедуры по подбору подрядчиков, которым будут предложены сформированные  проекты по четырем микрорайонам Орла общей площадью земельных участков в 10 тысяч квадратных метров. 

Чиновник уверен, что проблем с подбором подрядчиков, которые захотят участвовать в программе развития застроенных территорий, не будет.

По данным Росстата, по итогам 11 месяцев прошлого года в Орловской области сдано 296,5 тысячи квадратных метров жилья. Это 95,8% (минус 4,2%) к уровню 2015 года.

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