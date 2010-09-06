Мценский районный суд оштрафовал менеджеров ООО «Отрадаагроинвест» за неисполнение предписания надзорного органа.

Суд вынес решение по материалам Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Как сообщает ведомство, по результатам плановой выездной проверки ООО «Отрадаагроинвест», ответственным должностным лицам были выданы представления об устранении нарушений.

На исполнение представлений установили срок - 1 месяц. Однако на предприятии ничего сделано не было, говорится в сообщении Россельхознадзора.

В итоге, на нарушивших установленные сроки, специалисты ведомства составили административные протоколы, а Мценский суд оштрафовал менеджеров участков на 8 тыс. рублей.