В 2017 году Орловская область должна вернуть 2 млрд рублей бюджетных кредитов, которые «получены нами на замещение коммерческих кредитов», сообщил в интервью «Первому областному» телеканалу вице-губернатор региона Вадим Тарасов.

Регион будет просить федеральный центр продлить Орловской области сроки заимствования бюджетных кредитов, сказал он.

Кроме того, вице-губернатор сообщил, что «нами прорабатывается вопрос замещения коммерческих кредитов, взятых регионом на финансирование дефицита бюджета в прошлые годы, на облигационные займы». Область пойдет на это в том случае, если ставка по облигационному займу будет меньше, чем кредитные ставки в коммерческих банках.

Отвечая на вопрос, почему бюджет этого года спланирован без дефицита, Вадим Тарасов ответил, что это вызвано задачей по снижению госдолга и расходов бюджета на его обслуживание. Он назвал приоритетной задачей региональной финансовой политики на 2017 год – уменьшение долговой нагрузки на областной бюджет.

На 1 августа госдолг Орловской области составлял 14,5 млрд рублей, на 1 октября - 15,2 млрд рублей. С начала 2016 года госдолг региона вырос на 18,5%.

В структуре государственного долга по состоянию на 1 октября 2016 года доля бюджетных кредитов составила 59,8%, доля кредитов, полученных от кредитных организаций, - 40,2%.

К началу 2017 года госдолг Орловской области составил примерно 86,3% от собственных доходов бюджета региона.

Объем долга муниципальных образований, входящих в состав Орловской области, на 1 августа 2016 года оценивался в 1,3 млрд рублей.