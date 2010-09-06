Расход электроэнергии МПП ВКХ «Орелводоканал» с 1999 года по 2016 сократился в два раза, с 92,0 млн кВт до 45,6 млн кВт.



Об этом сообщил генеральный директор МПП ВКХ «Орелводоканал» Василий Иванов на рабочем совещании в горадминистрации 11 января. Снижение достигнуто за счет реализации программы энергосбережения, принятой на предприятии.

Глава администрации Орла Андрей Усиков отметил достижение предприятия и поручил всем муниципальным предприятиям областного центра до конца февраля этого года предоставить программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.