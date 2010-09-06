На 2 февраля назначено судебное заседание Арбитражного суда Орловской области по иску АО «Центральная пригородная пассажирская компания» к управлению тарифов и ценовой политики Орловской области.

ЦППК просит суд признать незаконными действия управления по определению экономически обоснованного уровня тарифа на 2014 год по перевозке пассажиров пригородными электричками. Перевозчики задним числом хотят пересмотреть тарифы, которые им кажутся «экономически не обоснованными».

Кроме того, железнодорожный перевозчик просит суд признать неправомерными действия управления по исключению из состава экономически обоснованных затрат АО «ЦППК» на 2014 год расходов по аренде подвижного состава (почти 174 млн рублей) и собственных расходов компании почти 13,6 млн рублей. То есть железнодорожники хотели бы, чтобы эти затраты были включены в тариф.

ЦППК настаивает, что управление по тарифам Орловской области должно отменить свои решения 2014 года и пересчитать тариф для ЦППК на тот период.

Как видится «ВО», в случае выигрыша этого процесса следующим шагом монополиста может быть иск к Орловской области о взыскании суммы, которую могла бы получить ЦППК при другом тарифе.

В ноябре прошлого года Арбитражный суд Орловской области полностью отказал ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) в удовлетворении иска о взыскании с Орловской области 201,9 млн рублей убытков за пригородные железнодорожные перевозки 2011 года.

Эта судебная коллизия длится с 2013 года. Железнодорожная транспортная компания взыскивала с региона убытки за пригородные перевозки пассажиров 2011 года. Орловский арбитраж в феврале 2014 года отказал ЦППК в ее притязаниях на средства областного бюджета. Но позднее, в октябре 2014 года, апелляционная инстанция удовлетворила жалобу железнодорожников и вынесла новое решение: взыскать с Орловской области 201,9 млн рублей.

Регион обжаловал решение в кассационной инстанции. И суд высшей инстанции отменил все предыдущие судебные решения по делу и снова направил его на рассмотрение в Арбитражный суд Орловской области. Сейчас орловский арбитраж вынес по этому делу второе решение. И снова ЦППК в иске было отказано.

Теперь, судя по всему, железнодорожный перевозчик решил «зайти» с другой стороны.