Исполняющий обязанности директора филиала ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго» с августа 2016 года Юрий Волченков утвержден директором филиала, сообщает энергокомпания.

Юрий Волченков родился в 1972 году. Окончил Харьковский авиационный институт по специальности «Самолето- и вертолетостроение» и Орел ГАУ по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».

В «Орелэнерго» начал работать в 1999 году инженером сбыта энергии Ливенских электрических сетей. С 2000 по 2010 годы возглавлял Ливенский РЭС Ливенских электрических сетей. С 2010 по 2013 годы руководил управлением учета электроэнергии Орелэнерго. С 2013 года занимал должность замдиректора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».