Сегодня в Орловско-Курском регионе Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» прошло расширенное совещание, сообщает МЖД.

Было отмечено, что в 2016 году были улучшены качественные и количественные показатели грузовой работы.

В 2016 году показатели по выполнению плана погрузки увеличены с 790 вагонов в сутки до 816 вагонов (до 56,2 тыс. тонн в сутки). Это на 3,3% больше, чем в 2015 году.

Выгрузка составила 243 вагона в сутки или 104,7% к уровню 2015 года. Кроме того, зафиксирован рост и по другим ключевым параметрам: оборот вагона составил 4,41 суток (+8,4%), участковая скорость повышена на 0,6 км/ч (+1,4%), среднесуточная производительность локомотива составила 1954,6 т/км брутто (+1,2%).

Запланированная на 2016 год в Орловско-Курском регионе МЖД программа, направленная на повышение безопасности и надежности движения поездов, в том числе модернизация и ремонт железнодорожной инфраструктуры, выполнена на 100%, говорится в сообщении МЖД.