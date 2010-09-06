Более 13 тысяч налогоплательщиков записались на прием в налоговые инспекции Орловской области региона через Интернет в 2016 году, сообщает региональное УФНС.

Записаться на прием позволяет специальный электронный сервис налоговой службы.

Он называется «Онлайн запись на прием в инспекцию» и размещен на сайте ведомства. Пользоваться им могут и физлица, и индивидуальные предприниматели и юрлица.

С помощью сервиса можно заранее спланировать визит в налоговые органы для подачи документов. В частности, на регистрацию ЮЛ и ИП, представления отчетности, проведения сверки расчетов с бюджетом или по другим вопросам.

«Онлайн записи» работает несложно. После входа в сервис на сайте УФНС, надо следовать инструкциям.

В 2016 году, орловцы чаще всего записывались на прием для сдачи деклараций о доходах, а также для решения вопросов по налогу на имущество физлиц.