В течение прошлого года к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгению Лыкину обратились 1047 предпринимателей.

Об этом Евгений Лыкин рассказал 13 января в ходе заседания профильного комитета областного Совета.

Бизнес-омбудсмен рассказал об участии в проверках в рамках государственного и муниципального контроля, проведении встреч с предпринимателями, отстаивании их интересов в суде, другой проделанной работе. Отдельно он остановился на причинах и условиях возникновения нарушений прав предпринимателей, сообщает пресс-служба областного Совета.